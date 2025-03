Heuschnupfen am Steuer: ADAC warnt vor Risiken durch allergische Symptome im Straßenverkehr

Mit dem Start der Pollensaison steigen nicht nur die Beschwerden von Allergikern, sondern auch die Gefahren im Straßenverkehr. Viele Betroffene sind auf der Suche nach Lösungen. Der ADAC nimmt dies zum Anlass, auf die unterschätzten Risiken von allergischen Reaktionen am Steuer aufmerksam zu machen.

Heuschnupfen erhöht das Unfallrisiko

"Wer mit tränenden Augen, Niesanfällen oder unter dem Einfluss bestimmter Medikamente Auto fährt, setzt sich und andere einem höheren Unfallrisiko aus", warnt der ADAC. Bereits ein einzelner Niesanfall kann dazu führen, dass man mehrere Sekunden die Augen von der Straße abwendet - bei Tempo 50 bedeutet das mehr als 13 Meter Blindflug. Hinzu kommt: Viele rezeptfreie Allergiemittel können die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. "Antihistaminika der älteren Generation machen müde - und das ist am Steuer gefährlich", erklärt der Automobilclub. Autofahrer sollten daher vor der Einnahme unbedingt den Beipackzettel lesen oder Rücksprache mit ihrem Arzt halten.

Das sollten Allergiker beim Autofahren beachten

Tipps für Allergiker am Steuer:

Pollenfilter regelmäßig wechseln - mindestens einmal jährlich vor Beginn der Saison



Frische Luft kann Reize verringern - also Fenster öffnen oder Klimaanlage auf Frischluft stellen



Vor der Fahrt Medikamente auf Nebenwirkungen prüfen



Fahrten bei starkem Pollenflug möglichst vermeiden



Mehr Abstand zum Vordermann erhöht die Sicherheit



Bei plötzlichen Attacken während der Fahrt trotzdem beide Hände am Lenkrad zu halten und an der nächsten Parkbucht oder Haltemöglichkeit pausieren

Die größte Gefahr lauert in der Frühlingszeit

Laut Google gehörte Deutschland im März weltweit zu den Top 3 der Länder mit dem höchsten Interesse an Heuschnupfen - nur in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich war das Suchaufkommen noch höher. "Die Zahlen zeigen: Das Thema betrifft Millionen Menschen - und hat direkte Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit", so der ADAC. Gerade in der Frühjahrszeit sei daher besondere Vorsicht geboten.

Quelle: ADAC (ots)