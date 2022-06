Ferdinandshof-Hintersee: Teilerfolg bei Traktorverfolgung

Gute Ausstattung und schnelle Meldung haben dafür gesorgt, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb nahe Ferdinandshof zwei bereits gestohlene Traktoren zurückbekommen wird.

Heute Morgen gegen 08:30 Uhr gab ein Mitarbeiter des Betriebs per Notruf an, dass gerade zwei Traktoren vom Acker verschwunden sind. Die Traktoren waren mit GPS-Sendern ausgestattet, so dass die Streifenwagen aus Ueckermünde gezielt die Verfolgung der Traktoren aufnehmen konnten. Nach und nach kamen neben Kräften aus Pasewalk und Löcknitz auch die Bundespolizei, der Polizeihubschrauber und Diensthunde zur Unterstützung dazu.

Beide Traktoren (John Deere mit VG-Kennzeichen und Claas mit NVP-Kennzeichen) wurden von der Polizei im Bereich Hintersee unmittelbar vor der polnischen Grenze festgestellt. Die Täter hatten sich im Gelände zwar festgefahren, die Traktoren sind jedoch sonst weiter brauchbar. Der Betrieb kann seine Landmaschinen nach Abschluss der Spurensicherung zurückerhalten.

Die mindestens zwei bisher unbekannten Tatverdächtigen sind derzeit flüchtig. Nach ihnen wird und wurde mit Hilfe von "Merlin", Hunden sowie Beamten auf deutscher und polnischer Seite gefahndet.

Das Beispiel zeigt, dass eine entsprechende Sicherung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen sinnvoll ist. Wir raten Betrieben dazu, Fahrzeuge und die Betriebsanlage mindestens mit Alarmsystemen und vernünftigen Schlössern und Zäunen vor Einbruch und Diebstahl zu schützen bzw. es den Tätern somit zu erschweren.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben kann und zum Beispiel die Traktoren fahrend zwischen Ferdinandshof und Hintersee heute Morgen gesehen hat, wendet sich bitte an die Einsatzleitstelle der Polizei unter 0395 / 55822224 oder an jede andere Polizeidienststelle.

