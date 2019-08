Gau-Heppenheim: Obstdiebstahl im größeren Stil

In der Zeit vom Samstag, 17.08.2019, bis zum heutigen Tag wurden aus einem Obstgarten in der Gemarkung östlich von Gau-Heppenheim etliche Früchte abgeerntet und entwendet.

Insgesamt wurden durch die unbekannten Täter zehn Birnbäume, vier Apfelbäume und sechs Pflaumenbäume bis auf einen Eimer Birnen komplett abgeerntet. Des Weiteren wurde ein Apfelbaum irreparabel umgeknickt. Dem Hobbygärtner entstand so ein Schaden in Gesamthöhe von etwa 500 Euro. Das nicht umzäunte Obstbaumgrundstück liegt umgeben von Weinbergen in der Gemarkung Gau-Heppenheim.



Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Alzey unter 06731-9110 entgegen. Samstag, 17.08.2019, bis Samstag, 31.08.2019, 10:00 Uhr

Quelle: Polizeiinspektion Alzey (ots)