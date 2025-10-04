Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Südheide: Holzunterstand mit Dixi-Klo brennen in Hermannsburg

Südheide: Holzunterstand mit Dixi-Klo brennen in Hermannsburg

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Bild: Feuerwehr
Bild: Feuerwehr

Unklares Feuer in Park, hohe Flammen, mit diesem Einsatzstichwort wurden die Feuerwehren Hermannsburg, Baven, der Rettungsdienst und die Polizei am frühen Donnerstagabend in die Lotharstraße alarmiert. Eine große, schwarze Rauchwolke war schon kilometerweit zu sehen.

Bild: Feuerwehr
Bild: Feuerwehr

Im Örtzepark, nahe der Sparkasse brannte ein Holzunterstand und ein dort abgestelltes Dixi. Beides war vor Eintreffen der Feuerwehr fast vollkommen abgebrannt und zerstört. Zwei Trupps unter Umluft unabhängigem Atemschutz löschte die Überreste ab und kühlte einen ebenfalls betroffenen Baum und angrenzende Sträucher. Abschließend wurde die Brandstelle mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach rund 30min war der Einsatz beendet.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Südheide (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte buccal in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige