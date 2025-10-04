Südheide: Holzunterstand mit Dixi-Klo brennen in Hermannsburg

Unklares Feuer in Park, hohe Flammen, mit diesem Einsatzstichwort wurden die Feuerwehren Hermannsburg, Baven, der Rettungsdienst und die Polizei am frühen Donnerstagabend in die Lotharstraße alarmiert. Eine große, schwarze Rauchwolke war schon kilometerweit zu sehen.

Im Örtzepark, nahe der Sparkasse brannte ein Holzunterstand und ein dort abgestelltes Dixi. Beides war vor Eintreffen der Feuerwehr fast vollkommen abgebrannt und zerstört. Zwei Trupps unter Umluft unabhängigem Atemschutz löschte die Überreste ab und kühlte einen ebenfalls betroffenen Baum und angrenzende Sträucher. Abschließend wurde die Brandstelle mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach rund 30min war der Einsatz beendet. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Südheide (ots)