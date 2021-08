Kreis Unna: Senioren haben gut lachen - Betrugsmaschen sprechen sich rum

In den letzten Wochen gingen bei der Polizei Unna zahlreiche Anzeigen über Betrugsversuche zum Nachteil älterer Menschen ein. So weit bekannt, sind die Seniorinnen und Senioren im Kreis Unna aber nicht so leicht zu täuschen. Die Täter gingen glücklicherweise leer aus, weil sich die Menschen auf vielen Wegen über Betrugsmaschen informieren konnten.

Presseveröffentlichungen, Berichterstattung in sozialen Medien, Geldübergabeumschläge bei Geldinstituten und Präventionsbroschüren im Impfzentrum sind nur ein Teil der genutzten Informationswege, um vor den kriminellen Betrugsmachenschaften zu warnen. Und damit die Betrüger auch weiterhin im Kreis Unna erfolglos bleiben, informieren wir unsere Bürger fortlaufend über neue Betrugsmaschen und geben Präventionshinweise. Weitere Tipps und Hinweise finden Sie hier: https://polizei.nrw/senioren Quelle: Kreispolizeibehörde Unna (ots)