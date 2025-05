Daisendorf: Feuerwehr rettet zwei Menschen

Am Dienstagnachmittag (27. Mai 2025) um kurz nach 17.30 Uhr kam es auf der Kreisstraße K7783, im Wald zwischen Daisendorf und Mühlhofen (Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen) zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Insgesamt vier Personen wurden bei dem Unfall teilweise schwer verletzt. Die eintreffenden Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Daisendorf und Meersburg fanden einen PKW im Straßengraben vor, in dem der Fahrer eingeklemmt war. Dessen Beifahrerin befand sich liegend neben dem Auto.

Im nebenstehenden ebenfalls schwer beschädigten weiteren PKW war der Fahrer nicht mehr im Fahrzeug. Die Erkundung ergab, dass 150 Meter bergabwärts sich ein weiterer PKW an der Leitplanke stehend befand, dessen Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeschlossen war. Aufgrund der ausgedehnten Lage und des Umfangs der Einsatzstelle veranlasste der Einsatzleiter eine Erhöhung des Alarmstichworts auf "H3 VU", um weitere Kräfte zur Rettung zur Verfügung zu haben. Hier wurden auch die Freiwillige Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen, sowie die Führungsgruppe des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) alarmiert.

Mit hydraulischem Rettungsgerät wurde der Fahrer des PKW befreit und an den Rettungsdienst übergeben. Am weiter untenstehenden Fahrzeug wurde mit der hydraulischen Rettungsschere das Dach abgeschnitten, um die Fahrerin schonend retten zu können. Starke Kräfte des Rettungsdienstes, sowie der DRK-Schnelleinsatzgruppe versorgten die Verletzten und betreuten die Ersthelfer und Unfallzeugen. Alle vier beteiligten Personen wurden mit Rettungswagen und dem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser transportiert. Ein sich in einem Fahrzeug befindlicher Hund, wurde von einem Ersthelfer übernommen und versorgt. Weiter stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher und unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme.

Während der Einsatzmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die K7783 voll bis in die Abendstunden gesperrt. Zum genauen Unfallhergang, zum entstandenen Sachschaden, sowie zur Schwere der Verletzungen der beteiligten hat die Feuerwehr keine Kenntnisse und verweist hier auf die Pressestelle des Polizeipräsidiums. Die Feuerwehren waren in Spitze mit 77 Einsatzkräften und 18 Fahrzeugen Im Einsatz, der Rettungsdienst und die SEG mit 25 Helfern. Ebenfalls vor Ort war stellvertretender Kreisbrandmeister Dagobert Heß und Daisendorfs Bürgermeisterin Jaqueline Alberti.



Eingesetzte Kräfte:

- Freiwillige Feuerwehr Daisendorf - Freiwillige Feuerwehr Meersburg - Freiwillige Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen - Führungsgruppe des GVV (FF Stetten, FF Hagnau, FF Immenstaad) - Stellv. Kreisbrandmeister Dagobert Heß - Kreisfeuerwehrpressesprecher - Bürgermeisterin Jaqueline Alberti - DRK und JUH Rettungsdienst und ORGLeiter - DRK Schnelleinsatzgruppe - Rettungshubschrauber Christoph 45 - PSNV Bodenseekreis - Polizei

Quelle: Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V. (ots)