Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Enkenbach-Alsenborn/Otterbach: Gemeindemitarbeiter bedroht und beleidigt

Enkenbach-Alsenborn/Otterbach: Gemeindemitarbeiter bedroht und beleidigt

Freigeschaltet am 04.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Polizeiauto (Symbolbild) Bild: Bundespolizei
Polizeiauto (Symbolbild) Bild: Bundespolizei

In zwei Fällen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Beides Mal waren es Mitarbeiter einer Verbandsgemeinde, die bei der Ausübung ihres Dienstes bedroht und beleidigt wurden.

Am Samstagmittag stellte ein Gemeindemitarbeiter in der Sandhofstraße in Enkenbach-Alsenborn einen Pkw fest, dessen Kennzeichenschilder nicht gestempelt waren. Als er dem 64-jährigen Halter eröffnete, dass der Wagen ageschleppt wird, bedrohte dieser den Beamten.

Am Dienstagvormittag traf es Angestellte der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. In der Konrad-Adenauer-Straße im Ortsteil Otterbach sprach eine Mitarbeiterin einen 47-Jährigen an, weil er mit seinem Auto falsch parkte. Der Fahrer reagierte direkt aggressiv und beleidigte die Frau. Als er sich vor der Kontrolle seiner Personalien drücken wollte, verletzte er den 27-jährigen Kollegen der Ordnungshüterin. Als der 47-Jährige im Anschluss die Wohnung verließ, setzte er seine Beleidigungen fort und fuhr schließlich davon. In beiden Fällen dauern die Ermittlungen an.

Quelle: Polizeidirektion Kaiserslautern (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte harfe in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige