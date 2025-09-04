Enkenbach-Alsenborn/Otterbach: Gemeindemitarbeiter bedroht und beleidigt

In zwei Fällen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Beides Mal waren es Mitarbeiter einer Verbandsgemeinde, die bei der Ausübung ihres Dienstes bedroht und beleidigt wurden.

Am Samstagmittag stellte ein Gemeindemitarbeiter in der Sandhofstraße in Enkenbach-Alsenborn einen Pkw fest, dessen Kennzeichenschilder nicht gestempelt waren. Als er dem 64-jährigen Halter eröffnete, dass der Wagen ageschleppt wird, bedrohte dieser den Beamten.

Am Dienstagvormittag traf es Angestellte der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. In der Konrad-Adenauer-Straße im Ortsteil Otterbach sprach eine Mitarbeiterin einen 47-Jährigen an, weil er mit seinem Auto falsch parkte. Der Fahrer reagierte direkt aggressiv und beleidigte die Frau. Als er sich vor der Kontrolle seiner Personalien drücken wollte, verletzte er den 27-jährigen Kollegen der Ordnungshüterin. Als der 47-Jährige im Anschluss die Wohnung verließ, setzte er seine Beleidigungen fort und fuhr schließlich davon. In beiden Fällen dauern die Ermittlungen an.

Quelle: Polizeidirektion Kaiserslautern (ots)