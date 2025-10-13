Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Im Wohnort des Kanzlers: Randalierer greift an – Ermittler feuern

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 07:31 durch Sanjo Babić
Pistole / Erschießen (Symbolbild) Bild: Pixabay / WB / Eigenes Werk
Pistole / Erschießen (Symbolbild) Bild: Pixabay / WB / Eigenes Werk

In Arnsberg (Sauerland) ist ein Mann nach massiver Randale von der Polizei angeschossen worden, meldet die WELT. Laut Bericht beschädigte er zuvor u. a. Streifenwagen; die Kripo in Dortmund ermittelt aus Neutralitätsgründen. Zuvor hatte NIUS über den Einsatz am Wohnort von Friedrich Merz berichtet.

Nach Angaben der WELT war der 40-Jährige mit einer Eisenstange unterwegs und demolierte Objekte, darunter zwei Polizeifahrzeuge. Nach vergeblichen Deeskalationsversuchen fiel mindestens ein Schuss; der Mann wurde am Bein getroffen, operiert und schwebt nicht in Lebensgefahr. Die genaue Schusszahl und der Ablauf werden geprüft.

Die Mordkommission der Polizei Dortmund führt – wie in NRW in solchen Lagen üblich – die Ermittlungen. Zeugenaussagen und Videoaufnahmen sollen die Einsatzlage klären; disziplinarrechtliche Schritte gegen beteiligte Beamte sind vom Ergebnis abhängig.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


