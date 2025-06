Stuttgart: Brennender PKW in Tiefgarage

Mehrere Personen meldeten gegen 13:55 Uhr einen PKW-Brand in einer Tiefgarage in der Mezgerstraße in Stuttgart-Vaihingen. Bei Eintreffen der Feuerwehr drang schwarzer Brandrauch aus der Tiefgarage. Mehrere Atemschutztrupps mit zwei Löschrohren konnten den in Vollbrand stehenden PKW löschen.

Weitere Atemschutztrupps kontrollierten die zahlreichen an die Tiefgarage angrenzenden Wohngebäude. Teilweise waren angrenzende Kellerräume verraucht. Um den Brandrauch aus der Tiefgarage zu entfernen kamen zwei ferngesteuerte Hochleistungslüfter auf Kettenfahrgestellen zum Einsatz. Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten und Luftmessungen durch den Messtechnischen Dienst der Feuerwehr Stuttgart konnten die letzten Einsatzkräfte gegen 17:30 Uhr einrücken. Insgesamt waren rund 75 haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehr Stuttgart im Einsatz. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung Feuerwache 2: Inspektionsdienst, zwei Wechselladerfahrzeuge mit Abrollbehälter-Atemschutz und Abrollbehälter Lüftung, Gerätewagen-Logistik Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik Feuerwache 5: Löschzug, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Lüftung Verwaltungsstandort: Direktionsdienst Freiwillige Feuerwehr Abteilung Vaihingen: Drei Löschfahrzeuge, Mannschaftstransportwagen Abteilung Birkach: Gerätewagen Messtechnik Rettungsdienst: Zwei Rettungswagen, ein Organisatorischer Leiter Rettungsdienst Quelle: Feuerwehr Stuttgart (ots)