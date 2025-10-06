Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Impfkritik: Was wirst DU bei der nächsten P(l)andemie tun?

Impfkritik: Was wirst DU bei der nächsten P(l)andemie tun?

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 18:37 durch Sanjo Babić
Bild: tarikdiz - Adobestock / Impfkrtik / Eigenes Werk
Selbst wenn Du grundsätzlich daran glaubst, dass letztlich alles gut wird und der sogenannte "Tiefe Staat" seine dominierende Macht verliert und die Vernunft in die Menschheit einkehrt, so kann es sehr gut sein, dass diese Narzissten und Psychopathen im Hintergrund in den nächsten Jahren, gewissermaßen im Todeskampf, noch um sich schlagen. Dies berichtet Medizinjournalist Hans U. P. Tolzin auf "Impfkritik.de".

Tolzin weiter: "So sind laut ChatGPT derzeit bis zu 280 Impfkandidaten auf der mRNA-Grundlage in Vorbereitung. Und zwar auch Varianten, die noch wesentlich gefährlicher sind, als die Covid-Impfstoffe, da man nun dazu übergehen will, übertragbare Impfstoffe bewusst einzuführen, denen dann auch Ungeimpfte nicht mehr entkommen können.

Die von den Herstellern während der Covid-Impfkampagne gesammelten Daten im Zusammenhang mit  dem sogenannten "Shedding", also der Übertrag von Impf-Spike-Proteinen auf Ungeimpfte, scheinen aus ihrer Sicht diesbezüglich ermutigend zu sein.

In Kombination mit diesen übertragbaren Giftspritzen sind die Bemühungen der Weltgesundheitsbehörde WHO besonders besorgniserregend, nationale Gesetze auszuhebeln und die alleinige Deutungshoheit darüber zu erlangen, was als "Pandemie" zu gelten hat, was die Menschheit für diesem behaupteten Teufel rettet und welche Grundrechtseinschränkungen als einzige Lösung unbedingt umgesetzt werden müssen.

Nach der - bisher einmaligen - Erfahrung mit den Lockdownmaßnahmen während der Covid-Krise müssen wir uns also bereits heute fragen, was wir unternehmen oder verweigern werden, wenn es wieder so weit ist - oder sogar noch schlimmer kommt.

Denn eins ist klar: Wenn die Masse der Menschen nicht mitmacht, sind die im Schatten operierenden Plandemie-Strategen tatsächlich machtlos."

Quelle: Impfkritik

