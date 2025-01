Gegen die CDU: Deutschlandweit Demonstrationen gegen Rechts - 100.000 in Berlin

Nach den Äußerungen von CDU-Chef Friedrich Merz über eine mögliche Verschärfung der Migrationspolitik mit AfD-Stimmen sind bundesweit Menschen gegen Rechts auf die Straße gegangen. "70.000 heute in Köln. Jetzt unendliches Lichtermeer vor dem Brandenburger Tor. Für die Demokratie. Für Menschenrechte. Für Europa", schrieb Grünen-Politiker Sven Giegold am Samstagabend auf X.

"Dieses Zündeln mit der AfD am europäischen Recht wird Friedrich Merz noch leid tun", so Giegold. Darunter teilte er ein Video, auf dem eine Menschenmenge Handy-Taschenlampen und andere Lichtquellen Richtung Brandenburger Tor halten.



Von der Kölner Großdemo "5vor12" gegen Rechts meldete sich am Samstag auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD): "Friedrich Merz will schon vor der Bundestagswahl die Brandmauer gegen die AfD einreißen. Damit würde er den Fehler seiner Vorgänger, der Zentrumspartei im Nationalsozialismus, wiederholen. Ein Verrat und Wortbruch. Wir sind die Brandmauer", schrieb der SPD-Politiker.

Quelle: dts Nachrichtenagentur