Nürnberg: Schwer verletzter Mann in einem Parkhaus aufgefunden - Zeugen gesucht

Am Mittwochabend (16.11.2023) fand eine Frau einen schwer verletzten Mann in einem Parkhaus in der Nürnberger Innenstadt auf. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 20:20 Uhr teilte eine Mitarbeiterin des Parkhauses "Hauptmarkt" in der Augustinerstraße mit, dass sie soeben bei einem Rundgang einen schwer verletzten Mann aufgefunden hätte. Bei Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg Mitte und Beamten des USK Mittelfranken bestätigte sich die Aussage. Die Kräfte trafen in der siebten Etage des Parkhauses auf den schwer verletzten älteren Mann und versorgten ihn bis zum Eintreffen des Notarztes. Anschließend wurde der Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo eine Notoperation durchgeführt wurde. Zur Stunde ist die Identität des Aufgefundenen noch nicht abschließend geklärt. Die Hintergründe sind bislang unklar. Ersten Ermittlungen zufolge können die Beamten nicht ausschließen, dass dem Mann die Verletzungen durch bislang Unbekannte Täter beigebracht wurden. Zum Verletzungsbild können zum jetzigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei führte vor Ort eine umfangreiche Spurensicherung durch. Beamte sperrten das Parkhaus nach Auffinden des Mannes ab. Von ausfahrenden Personen wurden Lichtbilder gefertigt sowie deren Personalien festgestellt. Zur Absuche des Parkhausdaches zogen die Beamten einen Polizeihubschrauber hinzu. Die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die im Laufe des Mittwochs auffällige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden. Erstellt durch: Janine Mendel Quelle: Polizeipräsidium Mittelfranken (ots)