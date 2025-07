Marxloh: Flucht vor der Polizei wegen Lachgaskonsum

Polizisten erblickten in der Nacht von Montag auf Dienstag (15. Juli) gegen 2 Uhr einen nicht angeschnallten Ford-Fahrer im Bereich der Weseler Straße und beabsichtigten ihn anzuhalten. Als der Mann die Beamten sah, gab er Gas und fuhr lautstark mit durchdrehenden Reifen in Richtung Getrudenstraße. Das Licht an seinem Wagen schaltete er aus und fuhr teilweise über Gehwege und Verkehrsinseln hinweg bis in die Wackerdonkstraße.

Weil es sich bei der Wackerdonkstraße um eine Sackgasse handelt, kam der Mann dort mit seinem Fiesta zum Stehen und die Einsatzkräfte stellten ihn. Der 20-Jährige wirkte auf die Beamten berauscht. Er stimmte einem freiwilligen Alkohol- und Drogenvortest zu, das Ergebnis fiel jedoch negativ aus. Die Polizisten entdeckten dann im Fußraum der Beifahrerseite eine Lachgasflasche. Sowohl diese als auch den Führerschein stellten die Beamten sicher. Ein Abschleppunternehmen brachte den Wagen zum Sicherstellungsgelände. Den 20-Jährigen fuhren die Polizisten zur Wache Hamborn, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe wegen des Verdachts auf Lachgaskonsum entnahm. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 20-jährige Duisburger muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Die Polizei Duisburg warnt: Lachgas wird oft als harmloses Partygas betrachtet, aber die Risiken werden deutlich unterschätzt. Das Gas führt zu einem Sauerstoffmangel im Gehirn. Das kann zu langfristigen neurologischen Schäden oder zur Bewusstlosigkeit führen und beeinträchtigt die Fahrtauglichkeit. Quelle: Polizei Duisburg (ots)