Bonn: Kleinbrand in Tiefgarage sorgt für Verrauchung von drei Tiefgaragenebenen

Um 20:17 Uhr wurde der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eine Rauchentwicklung in der Tiefgarage eines Wohn- und Geschäftshauses in der Villichgasse in Bonn-Alt Godesberg gemeldet. Zudem schilderten die Anrufer, dass sich noch Mitarbeiter der Haustechnik in den betroffenen Ebenen befinden sollen.

Bereits nach vier Minuten waren die ersten Kräfte der Feuerwehr vor Ort und gingen mit schwerem Atemschutz zur Menschenrettung in die betroffenen Tiefgaragengeschosse vor. Durch einen Kleinbrand hatte sich Rauch auf insgesamt drei Tiefgaragenebenen ausgebreitet. Der Brand wurde bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Ein vermisster Mitarbeiter der Haustechnik wurden durch die Feuerwehr in der Tiefgarage angetroffen und unverletzt ins Freie gebracht. Er musste glücklicherweise nicht durch den Rettungsdienst behandelt werden. Die Entrauchung der Tiefgaragenebenen gestaltete sich schwierig. Schließlich konnte der Rauch durch gezielten Lüftereinsatz nach oben abgeführt werden. Gegen 22:00 Uhr waren die Maßnahmen der Feuerwehr vor Ort beendet. Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuerwachen 1, 2 und 3; der Führungsdienst sowie die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr aus Bad Godesberg, Dottendorf, Kessenich, Mehlem und Röttgen. Außerdem standen Kräfte des Rettungsdienstes bereit. Ein Großteil der Einsatzkräfte konnte bereits frühzeitig aus dem Einsatz entlassen werden. Insgesamt mussten rund 40 Einsatzkräfte vor Ort tätig werden. Auf Grund des hohen Kräfteaufwands kam es im Bereich Villichgasse und Burgstraße für die Dauer des Einsatzes zu Verkehrseinschränkungen. Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass Selbstlöschversuche in Tiefgaragen erhebliche Gefahren mit sich bringen. Anwesende Personen müssen sich unmittelbar in Sicherheit bringen und das Gebäude über die Rettungswege auf dem schnellsten Weg verlassen. Quelle: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn (ots)