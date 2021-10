Mettmann: Benzinkanister auf Straße in Brand gesetzt

Am frühen Sonntagabend (24. Oktober 2021) setzten zwei bisher unbekannte Jugendliche einen Benzinkanister auf der Alten Ratinger Landstraße in Wülfrath in Brand. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen: Gegen 18:20 Uhr befuhr eine 53-jährige Wülfratherin die Alte Ratinger Landstraße in Richtung der Straße Zur Fliethe in Wülfrath. Sie beobachtete ein jugendliches Pärchen, welche sich fußläufig über ein angrenzendes Feld in Richtung der Alten Ratinger Landstraße bewegte. Das Duo führte einen weißen Kanister mit sich, welchen sie schließlich in Höhe der dortigen Bushaltestelle Heinrich-Heine-Straße auf der Fahrbahn ablegten und nach Angaben der Zeugin entzündeten. Der augenscheinlich mit Benzin gefüllte Kanister ging unmittelbar in Flammen auf und verbrannte vollständig auf dem Straßenasphalt. Die Zeugin informierte folgerichtig die Feuerwehr, während sich das Pärchen von dem Brandort in Richtung Heinrich-Heine-Straße entfernte. Die zeitnah eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand und stellten einen deutlich erkennbaren Schaden auf der Asphaltdecke fest. Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnten das flüchtige Duo im Umfeld der Tatörtlichkeit trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht mehr antreffen und leiteten ein Strafverfahren ein. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1500EUR geschätzt. Das auf circa 14 Jahre alt geschätzte Pärchen kann folgendermaßen beschrieben werden: 1. Person weiblich



braune, kinnlange Haare



normale Figur



circa 160cm groß



bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer Jeans mit auffälligen Löchern 2. Person männlich



kurze braune Haare



schlanke Figur



circa 160cm groß



bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Jeans mit weiß-schwarzen Turnschuhen



trug einen Mundschutz Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den bisher unbekannten tatverdächtigen Jugendlichen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Wülfrath, Telefon 02058 / 9200 6180, in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei Mettmann (ots)