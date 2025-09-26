Sprockhövel: Verkehrsunfall und Einsatz eines Rettungshubschraubers

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 21 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Elberfelder Straße gerufen. Vor Ort war ein alleinbeteiligter Pkw verunfallt. Die drei verletzten Insassen sollen sich von der Unfallstelle entfernt haben.

Zur Suche der Verletzten arbeiteten Kräfte von Feuerwehr und Polizei zusammen. Von der Feuerwehr Gevelsberg wurde eine Drohnengruppe angefordert, die Polizei setzte einen Hubschrauber ein. Die drei Personen wurden im Verlauf rund 1500 Meter entfernt von der Unfallstelle aufgefunden, dort rettungsdienstlich versorgt und anschließend in umliegende Kliniken transportiert. Sie wurden als mittelschwerverletzt eingestuft.

An der Unfallstelle selbst wurde durch die Feuerwehr der Brandschutz sichergestellt und die Straße abschließend gereinigt.

Neben der Feuerwehr Gevelsberg war aufgrund der räumlichen Nähe auch die Feuerwehr Wuppertal vor Ort. Der Einsatz endete gegen 23:30 Uhr.

Zu einem weiteren Einsatz wurde die Feuerwehr Sprockhövel am Donnerstagnachmittag gegen 16:45 Uhr alarmiert. Nach einem medizinischen Notfall in Niedersprockhövel entschied der Rettungsdienst für den Transport eines Patienten in eine Klinik der Maximalversorgung einen Rettungshubschrauber anzufordern. Die Feuerwehr richte dafür einen Landeplatz auf dem Sportplatz der TSG Sprockhövel ein. Dort erfolgte die Übernahme des Patienten durch den Rettungshubschrauber "Christoph 3" aus Köln. Während des Einsatzes war der Trainingsbetrieb auf dem Sportplatz unterbrochen worden.

Das Fotomaterial des Verkehrsunfalls darf mit dem Zusatz "Feuerwehr Sprockhövel" zur Berichterstattung verwendet werden. Das Fotomaterial zum Rettungshubschraubereinsatz bedarf des Zusatzes "Höffken".

Quelle: Feuerwehr Sprockhövel (ots)