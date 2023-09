Nordhausen: Zeugenaufruf: Möbeltresor aufgefunden - Wem gehört der Tresor?

Am 28. Juli wurde gegen 11.00 Uhr ein Möbeltresor in der Elisabethstraße aufgefunden. Der graue Geldschrank, in den Maßen 35 cm x 25 cm, wurde in einem Gebüsch aufgefunden. Er verfügt über ein digitales Eingabefeld und einen Fingerabdruckscanner.

Wer hat diesen abgebildeten Tresor schon einmal gesehen? Wem gehört dieser oder wer vermisst ihn? Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0195656

Quelle: Landespolizeiinspektion Nordhausen (ots)