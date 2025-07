Neuaubing: Brand am Morgen

Am Morgen ist ein Bewohner durch einen Rauchwarnmelder auf einen brennenden Akku in seinem Haus aufmerksam gemacht worden.

Der Mitte 60-Jährige befand sich in seinem Haus, als plötzlich einer der Rauchwarnmelder in dem Gebäude anschlug. Er stellte daraufhin fest, dass ein Akku eines E-Bikes in Brand geraten war. Geistesgegenwärtig legte er den brennenden Akku in die Badewanne, schloss die Badezimmertür und rief die Feuerwehr.

Da der Mann die Einsatzkräfte der Feuerwehr selbst einweisen konnte, gingen diese direkt unter schwerem Atemschutz in das Bad vor und fluteten den fast ausgebrannten Akku in einem Waschbecken. Dann lüfteten sie das verrauchte Badezimmer.

Der Akku wurde im Anschluss in einem mit Wasser gefüllten Metalleimer aus dem Haus gebracht.

In der Zwischenzeit wurde der Bewohner vom Rettungsdienstpersonal untersucht und im späteren Verlauf in ein Krankenhaus transportiert.

Der Schaden begrenzt sich auf den Akku und das verrauchte Bad. Was zu dem Brand führte, ist nicht bekannt.

Quelle: Feuerwehr München (ots)