Dortmund Innenstadt: Gasaustritt - mehrere Gebäude geräumt

Am Freitag wurde gegen 17:20 Uhr die Feuerwehr Dortmund in die westliche Innenstadt alarmiert. In der Heinrichstraße wurde in einem Kellergeschoss Gasgeruch wahrgenommen. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr kontrollierte den Bereich und stellte eine massive Gaskonzentration fest.

Auch in drei Nachbargebäuden an der Langen Straße wurde Gas im Kellerbereich festgestellt. Insgesamt wurden fünf Häuser evakuiert und die Bewohner aus dem Gebäude geführt. Um die Gefahr einer möglichen Explosion zu minimieren, wurde in allen betroffenen Häusern der Strom und das Gas abgeschaltet.

Zusammen mit dem Energieversorger wurde nach einer Leckage gesucht und auch ein Rohr abgedichtet. Trotzdem trat weiterhin Gas aus, so dass weiter eine erhöhte Konzentration festgestellt wurde. Mit speziellen Hochleistungslüftern wird das Gas aus dem Keller befördert und auch draußen mit der Luft vermischt. Im Umkreis von 150 m wurden die Bewohner angehalten, die Fenster zuschließen. Die DoNetz als Energieversorger nimmt mit schwerem Gerät die Straße auf, um nach weiteren Leckagen zu suchen. Derzeit ist die Lange Straße zwischen Kuithanstraße und Kurze Straße sowie die Nebenstraßen gesperrt. Wie lange der Einsatz noch dauert, ist derzeit nicht absehbar. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, sowie die der Energieversorger sind mit circa 40 Kräften vor Ort.

Quelle: Feuerwehr Dortmund (ots)