Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Münster/Dülmen: Kofferraum voller mutmaßlich gestohlener Lebensmittel - Polizei stoppt Trio auf der A 43

Freigeschaltet am 02.09.2025 um 12:33 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei Münster
Bild: Polizei Münster

Zivile Polizisten der Autobahnpolizei Münster haben am vergangenen Mittwochnachmittag (27.08., 17 Uhr) bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Autobahn 43 bei Dülmen zahlreiche vermutlich gestohlene Nahrungsmittel sichergestellt.

Die Beamten stoppten einen Peugeot mit rumänischem Kennzeichen auf einem Parkplatz in Fahrtrichtung Wuppertal. Bei der Überprüfung entdeckten sie im Kofferraum des Fahrzeugs eine Vielzahl an originalverpackten Lebensmitteln und Hygieneartikeln. Die Einsatzkräfte stellten die Ware im Wert von über 2.000 Euro sicher.

Den 29-jährigen Fahrer mit rumänischer Staatsangehörigkeit sowie seine 34- und 23-jährigen Mitfahrer mit ebenfalls rumänischer Staatsangehörigkeit erwartet ein umfassendes Strafverfahren.

Quelle: Polizei Münster (ots)

