ZdK Präsident impliziert: Nationalisten müssen aus der katholischen Kirche verbannt werden

Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg, hat vor rechtsnationalen Einflüssen auf Gemeinden und Kirchenvorstände gewarnt. "Es gibt in der katholischen Kirche rechte Stimmen. Und es gibt katholische Geistliche, die sich positiv über die AfD äußern. Wir als große demokratische Mehrheit können uns nicht scharf genug dagegen abgrenzen", sagte Sternberg dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Sternberg weiter: "Nationalismus und Katholizismus schließen sich aus." Auch der Präsident der Katholischen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, forderte eine klare Haltung gegen Rechtsnationalismus. "Unsere Wertschätzung von Tradition und Heimat droht durch rechtsnationale Akteure missbraucht zu werden", schreibt Marx in einem Brief an den Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes, Hartmut Ziebs, über den die RND-Zeitungen berichten.



Ziebs hatte am Wochenende seinen Rücktritt zum Jahresende angekündigt, nachdem ihm die Mehrheit des Präsidiums das Vertrauen entzogen hatte. Als einen der Gründe nannten Ziebs` Gegner dessen kritische Haltung zu rechtsnationalen Tendenzen unter den rund 1,3 Millionen Verbandsmitgliedern. "Als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz möchte ich Ihnen für Ihre offenen und deutlichen Worte von Herzen danken. Mancherorts stehen Feuerwehrverbände und Kirchengemeinden vor einer ähnlichen Herausforderung", so Kardinal Marx.

Quelle: dts Nachrichtenagentur