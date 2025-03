Böckingen: SEK-Einsatz nach vorangegangener Bedrohungslage

Böckingen: Am Montag, 24.03.2025, gg. 18:22 Uhr, erhielt die Polizei in Heilbronn Kenntnis, dass eine 56-jährige in einem psychischen Ausnahmezustand von ihrem Balkon eines Mehrfamilienhauses Gegenstände nach unten, in Richtung spielender Kinder, warf.

Bei der versuchten Kontaktaufnahme durch Polizeibeamte wurden diese mit einem ca. 20cm langen Messer an der Wohnungstür empfangen. Ein gezielter Angriff in Richtung der Beamten erfolgte nicht und die Tür wurde durch die Frau sofort geschlossen. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten war ein Zugriff durch die Beamten zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Deshalb erfolgte die Hinzuziehung der Verhandlungsgruppe und von Kräften des SEK. Da nunmehr sowohl eine Fremd- als auch Eigengefährdung nicht auszuschließen und eine weitere Kontaktaufnahme mit der Frau in der Folge nicht mehr möglich war, erfolgte schlussendlich der Zugriff durch das Spezialeinsatzkommando. Die Person konnte unverletzt in Gewahrsam genommen und anschließend einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt werden. Verletzt wurde niemand. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn (ots)