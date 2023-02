Physiker ruft zur Demo auf – Frieden schaffen ohne Waffen! Aufruf zur Friedensdemo am 18.2. in Berlin

Der Physiker und Ex-Minister Sebastian Pflugbeil ruft zur Friedens-Demonstration in Berlin auf: Am 18.02.2023, um 14.00 Uhr, auf der Alexanderstraße 1, treffen sich die Menschen für den Frieden in Berlin unter dem Slogan „Frieden schaffen ohne Waffen”. Über diese Aktion sprach Uli Gellermann mit Sebastian Pflugbeil im Berliner apolut-Studio.

Sebastian Pflugbeil, der betonte, dass er auch Großvater sei, unterstrich, dass er den Krieg in der Ukraine für einen NATO-Krieg hält und dass er einen atomaren Krieg nicht ausschließen kann ruft gemeinsam mit Menschen aus allen sozialen Schichten zur Friedensaktion in Berlin auf. Er wies auch auf die Friedensaktion von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht hin, die eine Woche später in Berlin stattfinden soll. Uli Gellermann lud die beiden Initiatorinnen ein, auch zur Demo „Frieden schaffen ohne Waffen” ein: „Sie sind herzlich bei uns willkommen, Frieden ist unteilbar!” Der Physiker Pflugbeil war sich mit Uli Gellermann einig, dass die Russen unsere Nachbarn sind und nicht unsere Feinde. Beide konnten aus ihrer Erfahrung berichten, wie sehr die russische Bevölkerung gegen Krieg ist und auch, dass die Russen zwar nicht vergessen haben, dass sie von den Deutschen im Weltkrieg angegriffen wurden, aber dass sie deutschen Gästen nicht nur nichts nachtragen, sondern sie herzlich willkommen heißen. Quelle: apolut