Stade: Feuer in Burweg greift von Schuppen auf Wohnmobil und Haus über - 350.000 Euro Sachschaden

Am heutigen späten Nachmittag gegen kurz nach 17:00 h wurde der Feuerwehr und der Polizei der Brand eines Schuppens in der Straße "Bauernreihe" in Burweg gemeldet.

Der Schuppeneigentümer hatte Rauch aus seinem Schuppen aufsteigen sehen. Beim Öffnen der Schuppentür waren ihm dann aber schon die Flammen entgegengeschlagen. Ein eigener Löschversuch mit einem Gartenschlauch schlug fehl. Sofort hatte der dann über Notruf die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Trotz es schnellen Einsatzes der ca. 100 eingesetzten Feuerwehrleute der Burweg, Himmelpforten, Oldendorf, Blumenthal und Breitenwisch konnte nicht verhindert werden, dass sich das Feuer auf ein neben dem Schuppen geparktes Wohnmobil und ein Einfamilienhaus übergreifen konnte. Ein Vollbrand des Hauses wurde durch die Löscharbeiten verhindert, es wurden aber mehrere Räume sowie Teile des Daches in Mitleidenschaft gezogen. Der angerichtete Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen von Polizei und Feuerwehr auf ca. 350.000 Euro belaufen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, der vorsorglich eingesetzte Rettungsdienst brauchte nicht eingreifen. Der Hausbewohner hatte sich rechtzeitig aus dem Haus retten und bei Nachbarn in Sicherheit bringen können. Polizeibeamte und Tatortermittler aus Stade nahmen noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf. Genaue Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet, die in den nächsten Tagen anlaufen werden. Quelle: Polizeiinspektion Stade (ots)