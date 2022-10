Riem: Messewache löscht Brand

Nach der Wiesn-Zeit kommt in diesem Jahr in München fast nahtlos anschließend die Bauma-Zeit. Die Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte bringt an einem Tag bis zu 150.000 Besucherinnen und Besucher in die bayerische Landeshauptstadt. Als kurzer Vergleich - die oberpfälzische Regierungshauptstadt Regensburg hat derzeit in etwa 150.000 Einwohner.

So ein Großevent wird natürlich auch von der Feuerwehr rund um die Uhr begleitet. Die Abteilung Vorbeugender Brandschutz ist schon seit mehreren Wochen in enger Abstimmung mit der Messe München, den Ausstellern und allen beteiligten Fachdiensten. Täglich patrouillieren fünf Kolleginnen und Kollegen des "VB" über das Messegelände, um die Auflagen zu kontrollieren und den Messe-Ausstellern als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Aber natürlich braucht so eine "Messe-Stadt" auch eine eigene Feuerwache. Deshalb hat die Feuerwehr München während der Messezeit eine eigene Feuerwache direkt am Messegelände. Mit einem Einsatzleitwagen, zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge und einer Drehleiter sind hier 17 Kolleginnen und Kollegen im Dienst. Dass diese direkte Vorhaltung auf dem Messegelände im Ernstfall wirksam ist, zeigt der schnelle Einsatz der Messewache am gestrigen Freitag. Durch den Sicherheitsdienst wurde ein Brand einer Müllpresse auf dem Messegelände gemeldet. Via Funk wurde direkt die Messewache am Gelände alarmiert. Nur kurze Zeit später waren die Einsatzkräfte vor Ort und konnten das Feuer in der Müllpresse zügig und ohne großen Schaden löschen. Der Sachschaden konnte durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr geringgehalten werden und für die Messebesucher bestand zu keiner Zeit eine Gefahr und auch keinerlei Einschränkung. Quelle: Feuerwehr München (ots)