Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Detmold: Gefahrstoffaustritt auf der Lemgoer Straße Kreuzung B66

Detmold: Gefahrstoffaustritt auf der Lemgoer Straße Kreuzung B66

Freigeschaltet am 28.08.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Bild: Feuerwehr Detmold - Marco Schweiger
Bild: Feuerwehr Detmold - Marco Schweiger

Am heutigen Nachmittag um 15:21 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold unter dem Einsatzstichwort ABC-3 - Gefahrstoffaustritt zur Lemgoer Straße / Ecke B66 (Südumgehung) alarmiert.

Eine landwirtschaftliche Maschine hatte aus bislang ungeklärter Ursache rund 200 Liter eines Düngemittels verloren. Das Fahrzeug war mit insgesamt etwa 4.000 Litern beladen. Die Flüssigkeit lief auf die Fahrbahn und führte dort zu einer erheblichen Verunreinigung.

Nach dem Abdichten des Lecks durch eine Fachfirma konnte das ausgelaufene Düngemittel umgepumpt werden. Die Feuerwehr streute den betroffenen Bereich mit Chemikalienbinder ab und unterstützte die abschließende Reinigung der Straße. Zur weiteren Säuberung wurde eine Kehrmaschine der Feuerwehr Lemgo hinzugerufen, die allerdings nicht zum Einsatz kommen musste. Nach Kontrolle durch die Polizei konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Gegen 17:30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Im Einsatz waren Kräfte des Hauptamtes, des Löschzugs Nord, des Löschzugs Mitte sowie die Unterstützung aus Lemgo.

Quelle: Feuerwehr Detmold (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte beute in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige