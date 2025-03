Köln: E-Scooter-Fahrer mit Drogen und Waffen unterwegs - Festnahme

Polizisten haben am Dienstagabend (5. März) in Köln-Deutz einen 19 Jahre alten E-Scooter-Fahrer vorläufig festgenommen, der mutmaßlich unter Drogeneinfluss unterwegs war und rund 300 Gramm Cannabis, ein Pfefferspray sowie ein sogenanntes "Bowie-Messer" dabeihatte. Außerdem war an seinem E-Scooter ein falsches Kennzeichen angebracht und er konnte keinen Versicherungsnachweis vorweisen.

Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten zudem weiteres Cannabis und mehrere Waffen sicher. Der junge Mann war dem Streifenteam gegen 18:25 Uhr auf der Mindener Straße in Höhe des Auenwegs aufgefallen, weil er während der Fahrt telefonierte. Neben den aufgefundenen Drogen und Waffen, verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Kokain und THC. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizei Köln (ots)