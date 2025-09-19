Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Sankt Martin: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sankt Martin: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Freigeschaltet am 19.09.2025 um 16:41 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

Eine leichtverletzte Person, ein umgefallener Traktor und mehrere tausende Euro Sachschaden sowie eine Vollsperrung waren das Ergebnis eine Verkehrsunfalls am Morgen des 18.09.2025.

Gegen 07:30 Uhr kam es dazu, dass ein 43-jähriger Traktorfahrer mitsamt Anhänger die K32 von Sankt Martin in Richtung Maikammer befuhr. Ein 60-jähriger PKW-Fahrer setzte zum Überholen an und fuhr an mehreren Fahrzeugen vorbei. Aufgrund eines Vollernters übersah der 60-Jährige den nach links abbiegenden Traktor. 

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, durch die der Traktor umgeworfen wurde. Der PKW des 60-Jährigen kam im Grünstreifen zum Stehen. Aus dem Traktor liefen Betriebsstoffe aus, sodass die K 32 bis 10:00 Uhr gesperrt werden musste. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der 43-jährige Traktorfahrer erlitt leichte Schnittverletzungen und musste in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden.

Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)

