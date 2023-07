Oldenburg: Auto aus Tweelbäker See wieder aufgetaucht

Am Dienstag, dem 11.07.2023, wird durch einen Einsatz der örtlichen Tauchergruppe der Polizei ein als gestohlen gemeldeter PKW geborgen.

Bereits am 18.06.2023 zeigte die 25-jährige Halterin eines VW-Polo älteren Baujahrs den Diebstahl ihres PKW an. Nähere Hintergründe zum Verschwinden des PKW lagen zunächst nicht vor.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich schließlich Verdachtsmomente, dass der als gestohlen gemeldete PKW im Tweelbäker See versenkt worden ist. So wurde die in Oldenburg ansässige Tauchergruppe der Technischen Einsatzeinheit der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen um Unterstützung gebeten.

Heute Morgen konnten die Taucher den Polo tatsächlich in achteinhalb Metern Tiefe auffinden, sodass dieser mittels eines Krans geborgen werden konnte.

Die Ermittlungen werden nun weiter fortgeführt, um die verantwortlichen Personen für das Abtauchen des VW-Polo namhaft zu machen.

Die ergänzende Prüfung, inwieweit wassergefährdende Stoffe aus dem PKW ausgetreten sind, steht noch aus.

Quelle: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland (ots)