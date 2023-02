Untergrundspeicher Rehden läuft wieder

Der Untergrundspeicher Rehden, der größte Gas-Speicher Deutschlands, ist wieder in Betrieb. Der Betreiber der Anlage, die Astora GmbH mit Sitz in Kassel, habe angezeigt, dass die beschädigte Fackelanlage durch eine Ersatzeinheit ausgetauscht worden sei, teilte das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) am Freitag mit.

Am Dienstag war es zu einer Verpuffung in der Fackelanlage gekommen. Diese Anlage dient dazu, das System im Wartungs- oder Notfall druckentlasten zu können und ist daher Voraussetzung für den Betrieb des Speichers. Der Betreiber habe wieder mit dem Ausspeichern aus dem Untergrundspeicher für Erdgas begonnen und untersuche weiterhin, wie es zu dem technischen Defekt in der Fackelanlage kommen konnte. Nach Abschluss der Untersuchungen und der Reparaturarbeiten soll wieder die reguläre Fackelanlage anstelle der Ersatzeinheit zum Einsatz kommen, hieß es. In Rehden lagern rund 20 Prozent der deutschen Gasreserven. Quelle: dts Nachrichtenagentur