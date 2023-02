Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt schreibt Brandbrief an Bahn-Vorstand

Halle: Die Deutsche Bahn bekommt ihre Personalprobleme auf Stellwerken in Sachsen-Anhalt nicht in den Griff - nun hat es auch den Fernverkehr massiv getroffen. "Zeitweise herrschte mittleres Chaos", sagte Peter Panitz, Geschäftsführer der Landesnahverkehrsgesellschaft Nasa, der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitag-Ausgabe).

Die Nasa hat nun den Druck erhöht: Per Brandbrief an den Vorstand der Bahn-Tochter DB Netz forderte Panitz Besserung. Der Anlass für die Beschwerde: Auf der stark frequentierten Pendlerstrecke zwischen Halle und Magdeburg waren am Dienstag zwei Stellwerke nicht besetzt, damit war der Bahnverkehr zwischen den beiden größten Städten des Landes stundenweise stark beeinträchtigt. Intercity-Züge zwischen Leipzig und Hannover via Halle und Magdeburg sowie Regionalbahnen wurden teils umgeleitet, teils fuhren Busse.

Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)