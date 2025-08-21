Arnsberg-Herdringen: Brand in Gewerbebetrieb - Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Am heutigen Nachmittag kam es in einem Gewerbebetrieb in Herdringen zu einem Brand in einer Filteranlage innerhalb der Produktionshalle.

Die Feuerwehr wurde um 14:56 Uhr alarmiert. Im Einsatz waren die Hauptwachen Neheim und Arnsberg, der Löschzug Herdringen, die Löschgruppe Holzen, der Rettungsdienst Hagelstein sowie die Polizei. Insgesamt waren rund 24 Einsatzkräfte vor Ort.

Ein Trupp unter Pressluftatmer drang zur Brandbekämpfung in die Produktionshalle vor und löschte die betroffene Filteranlage. Um 15:24 Uhr konnte "Feuer unter Kontrolle" gemeldet werden. Anschließend wurden Lüftungsmaßnahmen mit zwei Lüftern eingeleitet, um die Produktionshalle rauchfrei zu bekommen. Nach Abschluss der Lüftungsarbeiten wurden verbrannte Filterreste aus der Anlage entfernt.

Ein Firmenangehöriger wurde durch die Einatmung von Rauchgasen leicht verletzt. Nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort, konnten jedoch keine gesundheitlichen Bedenken festgestellt werden. Dank des schnellen und professionellen Einsatzes der Rettungskräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert und der Schaden begrenzt werden.

Quelle: Feuerwehr der Stadt Arnsberg (ots)