Frechen: Fiat Ducato ausgebrannt - Zeugen gesucht

In der Nacht zu Sonntag (28. November) ist in Frechen ein Fiat ausgebrannt. Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen.

Von der Bundesautobahn 4 aus erkannten Autobahnpolizisten gegen 3.45 Uhr das auf der DAF-Allee brennende Fahrzeug. Feuerwehrleute löschten den Ducato und übergaben den Einsatz an die Polizei. Kriminalbeamte sicherten die Spuren an dem Fahrzeugwrack. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden konnte, nahmen sie umgehend die Ermittlungen auf.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per Mail an [email protected] entgegen. (he)

Quelle: Polizei Rhein-Erft-Kreis (ots)