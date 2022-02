Bad Salzungen: Wer kennt die Autodiebe?

Zwei bislang unbekannte Täter, ein Mann und eine Frau, entwendeten bereits in der Zeit vom 03.12.2021, 16:15 Uhr, bis 04.12.2021, 05:10 Uhr, einen weißen VW-Transporter einer Firma, der vor einem Haus in der Heinrich-Mann-Straße in Bad Salzungen geparkt war.

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen WAK-LK 40 selbst war ringsum mit Werbung der Firma "Licht und Kraft Radtke GmbH" beklebt und ist dadurch sehr auffällig. Dem Firmeninhaber entstand ein Schaden von ca. 40.000 Euro.

Das Diebesduo ist nach der Tat in Eisenach geblitzt worden. Mit richterlichem Beschluss wird nun die Öffentlichkeit gebeten, die Polizei bei der Ermittlungsarbeit zu unterstützen. Wer kennt die Frau oder den Mann? Wer kann Hinweise zur Tat geben? Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

Quelle: Landespolizeiinspektion Suhl (ots)