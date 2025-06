Venlo/Kreis Viersen/Kreis Kleve: In Deutschland gestohlene Fahrräder in den Niederlanden gefunden

Weil eine Nettetalerin ihr Pedelec unsichtbar mit einem Airtag versehen hatte, konnte das GPT, das grenzüberschreitende Polizeiteam, in der vergangenen Woche insgesamt 13 mutmaßlich gestohlene Pedelecs und Fahrräder in Venlo auffinden.

Der 61-Jährigen war ihr Pedelec trotz der Sicherung mit einer dicken Kette an der Süchtelner Straße in Lobberich gestohlen worden. Sie ortete das Rad, das sich bereits kurz nach der Tat in Straelen befand. Dann aber gelangte es nach Venlo - und bewegte sich dort nicht mehr.

Ein Fall für das GPT. Die gemischte Besatzung - ein deutscher Kollege und ein niederländischer - stellten an der Adresse Ermittlungen an und fanden einen Lagerraum, in dem sich insgesamt 10 Pedelecs und 3 Fahrräder befanden. Wer Nutzer des Raums ist, ist noch unklar. Beide Mietparteien des Zweifamilienhauses bestreiten, dass sie Zugang zu den Lagerräumen gehabt hätten. In einer der Wohnungen fanden die Beamten dann eine gerade angepflanzte Cannabis-Plantage mit über 50 Pflanzen. Die niederländische Polizei ordnete an, dass die Plantage abgeräumt wird und leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Die Fahrräder stehen während der weiteren Ermittlungen in Venlo. Insgesamt ließen sich über die Individualnummern sechs der Räder zuordnen. Alle wurden in der Zeit vom 22. Mai bis 12. Juni entwendet, vier davon im Kreis Kleve, zwei im Kreis Viersen, darunter auch das Pedelec der Nettetalerin. Die Polizei geht davon aus, dass auch die anderen Räder entwendet wurden. Aber weder in den Niederlanden noch in Deutschland sind sie bislang als gestohlen gemeldet worden. Sollten Sie Ihr Fahrrad vermissen und noch nicht als gestohlen gemeldet haben, können Sie eine Polizeiwache aufsuchen oder sich unter der Rufnummer 02162/377-0 melden.

Quelle: Kreispolizeibehörde Kleve (ots)