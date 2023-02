Altena-/iserlohn: Metalldieb nach Flucht vor der Polizei festgenommen

Ein 41-Jähriger mutmaßlicher Metalldieb konnte am Mittwochmorgen nach intensiven Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Die Polizei hatte mit mehreren Streifenwagen sowie einem Polizeihubschrauber gefahndet.

Gegen 08:50 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei über einen verdächtigen Kastenwagen mit drei Personen in der Straße Diepke in Iserlohn Letmathe. Als die alarmierten Polizisten eintrafen, versuchte der in Bulgarien zugelassene Fiat Ducato zu flüchten. Beim Umfahren des entgegenkommenden Streifenwagens verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen den Bordstein und eine Schutzplanke. Sofort flogen die Türen auf und die Personen flüchteten in unterschiedliche Richtungen.

Der Grund für die Flucht ist simpel: Die Polizisten fanden auf der Ladefläche des Fahrzeugs Kupfer, Messing und Bronze. Die Metalle waren bei einem Einbruch in eine Firma an der Rosmarter Allee in Altena in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendet worden. Im Rahmen der Fahndung nach den Personen kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Dieser konnte einen der Verdächtigen in einem Waldgebiet am Stenglingser Weg entdecken. Der Mann hatte sich dort versteckt. Polizeibeamte am Boden nahmen den 41-Jährigen Mann aus Gelsenkirchen fest. Die anderen beiden flüchtigen Personen konnten bisher nicht angetroffen werden. Der Fiat Ducato sowie das Diebesgut wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

Quelle: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis (ots)