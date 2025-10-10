Köln: Festnahme in Holweide und Verfolgungsfahrt in Höhenhaus

Im Zuge der regelmäßigen Schwerpunkteinsätze zur Erhöhung der Sicherheit im Stadtgebiet war die Polizei am Donnerstag (9. Oktober) und in der Nacht zu Freitag (10. Oktober) erneut gemeinsam mit dem Ordnungsamt und Mitarbeitenden der KVB in der Innenstadt sowie im Rechtsrheinischen aktiv.

Im Innenstadtbereich kontrollierten die Teams mehrere der Drogenszene zugehörige Personen und stellten an Haltestellen Betäubungsmittel und Drogenutensilien sicher. Auch ein gestohlenes Smartphone fiel den Beamten bei einer Kontrolle in die Hände.

Festnahme nach Drogenfund in Köln-Holweide

Am Donnerstagabend (9. Oktober, 18.45 Uhr) nahmen zivile Einsatzkräfte in Holweide einen 20-jährigen mutmaßlichen Dealer nach der Drogenübergabe an eine 17-Jährige vorläufig fest.

Der 20-Jährige und sein Begleiter (17) leisteten bei der Kontrolle auf der Bergisch Gladbacher Straße heftigen Widerstand und versuchten unter anderem, einen Polizisten gezielt gegen den Kopf zu treten. Die Situation konnte erst durch die Androhung des Schusswaffengebrauchs beendet werden.

In der Wohnung des Festgenommenen stellten die Ermittler größere Mengen verschiedener Drogen - rund 200 Gramm Haschisch und etwa 12 Gramm Kokain -, Bargeld, Mobiltelefone sowie mehrere Messer und einen Schlagstock sicher.

Der Tatverdächtige soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Verfolgungsfahrt in Köln-Höhenhaus - Unfall mit Streifenwagen

Als ein Streifenteam in der Nacht zu Freitag (10. Oktober, 3.48 Uhr) einen Opel Corsa zwecks Verkehrskontrolle anhalten wollte, gab der Fahrer Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit.

Der Fahrer des mit gestohlenen Kennzeichen versehenen Autos fuhr mit bis zu 120 km/h über die A559 sowie durch Porz und Westhoven, touchierte dabei einen Streifenwagen und setzte seine Flucht fort. Im Bereich des Melissenwegs in Köln-Höhenhaus fanden die Polizisten den verlassenen Corsa und stellten im Inneren eine scharfe Schusswaffe, größere Mengen Cannabis, mehrere Mobiltelefone, weißes Pulver (mutmaßlich Betäubungsmittel) sowie Tabletten sicher.

Ein Diensthund verfolgte eine Spur in eine nahegelegene Kleingartenanlage, die sich dort verlor. Die Ermittlungen zu dem weiterhin flüchtigen Fahrer und seinem Beifahrer dauern an.

