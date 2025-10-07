Atemwegsreizungen in Fernzug – Polizei ermittelt nach Zwischenfall

In einem ICE kam es am Abend zu einem Zwischenfall mit „beißendem“ Geruch. Laut dpa stoppte der Zug in Bad Bevensen, Einsatzkräfte untersuchten dutzende Reisende; die Bundespolizei ermittelt. In ähnlichen Fällen baten Behörden zuletzt öffentlich um Zeugenhinweise, berichtete die MOPO.

Nach Angaben der Bundespolizei klagten im ICE 72 mehrere Fahrgäste über Augen- und Atemwegsreizungen. Der Zug hielt daraufhin außerplanmäßig im Bahnhof Bad Bevensen. Feuerwehr und Rettungsdienst prüften den betroffenen Wagen, die Ursache war zunächst unklar. Insgesamt wurden 39 Personen medizinisch untersucht. Eine stationäre Behandlung war nach dpa-Informationen nicht erforderlich, der Zug setzte die Fahrt später fort.

Die Ermittler werten Videoaufnahmen sowie Zeugenaussagen aus. Vergleichbare Vorfälle hatte die Polizei zuletzt öffentlich gemacht und um Hinweise gebeten. Für Reisende gilt der Hinweis, bei ungewöhnlichen Gerüchen umgehend das Zugpersonal zu informieren und den Bereich zu verlassen.

Quelle: ExtremNews



