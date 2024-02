Dr. Shenna Swan: Das Überleben der Menschheit steht auf dem Spiel

Immer mehr Menschen sind von Fruchtbarkeitsstörungen betroffen – und das auf der ganzen Welt: Bei Männern ist die Spermienzahl seit den 1970er-Jahren um über 50 Prozent gesunken, Frauen erleiden zunehmend Fehlgeburten und Jugendliche kommen häufig viel zu früh in die Pubertät.

In ihrem alarmierenden und wegweisenden Buch „Count down“ warnt US-Epidemiologin Dr. Shanna Swan vor der totalen Unfruchtbarkeit der Menschen in naher Zukunft. Doch es ist noch nicht zu spät! Dr. Swan zeigt auch auf, was Sie selbst tun können, um sich vor (umwelt-)schädlichen Einflüssen zu schützen.

In unserer neuen Sendung „AUFgeblättert“ präsentiert Kurt Guggenbichler Bücher, die Ihnen die Augen öffnen werden. Denn nicht immer ist eine Sache so, wie sie uns Regierungen, Systemmedien oder so genannte Experten weismachen wollen. „Dr. Shenna Swan bringt Erkenntnisse zutage, die uns erschrecken lassen und die uns alle betreffen“, so Guggenbichler.



Das Buch „Count down – Was uns immer unfruchtbarer macht“ ist hier erhältlich: https://www.auf1.shop/products/count-down-was-uns-immer-unfruchtbarer-macht

Quelle: AUF1