Ifo-Studie: Starlink könnte Breitbandlücken deutlich schneller schließen

Ifo-Studie: Starlink könnte Breitbandlücken deutlich schneller schließen

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 08:35 durch Sanjo Babić
Bild: Screenshots Twitter /WB/Eigenes Werk
Bild: Screenshots Twitter /WB/Eigenes Werk

Eine Studie des ifo-Instituts sieht in Starlink mehr Potenzial beim Breitbandausbau als bislang erwartet, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Besonders in ländlichen Regionen könnten Versorgungslücken rascher geschlossen werden.

Die Forscher untersuchten die Auswirkungen satellitengestützter Internetlösungen auf die Breitbandversorgung in Deutschland. Ergebnis: Starlink könne die digitale Kluft zwischen Stadt und Land schneller verringern, als staatliche Programme bisher leisten.

Zudem könnten auch kleinere und mittlere Unternehmen profitieren, die bislang auf schwache Leitungen angewiesen sind. Die Studie weist allerdings auf hohe Kosten und regulatorische Fragen hin, die bei einem breiten Einsatz geklärt werden müssten.

Quelle: ExtremNews


