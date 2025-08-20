Dr. Andreas Sönnichsen: Dr. Walter Weber braucht Hilfe

"Unserem geschätzten Kollegen Dr.Walter Weber, Facharzt für Onkologie droht der wirtschaftlicher Ruin durch teure Gerichtsverfahren und Anwaltskosten", schreibt Dr. Andreas Sönnichsen auf Telegram.

Weiter schreibt Dr. Sönichsen: "Er bittet um Unterstützung. Dr. med. Walter Weber schrieb ihm: "Nachdem am 9.12.2024 das mündliche Urteil gegen mich mit 22 Monaten Haft auf Bewährung erfolgt ist, kam Anfang April 2025 das schriftliche Urteil.



Wir hatten schon am 9.12.2024 Revision eingelegt und haben jetzt zum 7.5.2025 die Revisionsbegründung geliefert. Jetzt liegt der Vorgang beim BGH (Bundesgerichtshof in Leipzig, 5. Strafsenat ). "



Dr. Sönnichsen weiter: "Wie so viele Ärzte erfährt auch Dr. Weber, dass es sehr kostspielig und wohl auch so gewollt ist, wenn er um sein Recht kämpft. Danke für die Unterstützung!

Dr. med.Walter Weber wurde in HH wegen des Verdachtes „Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse nach § 278 StGB wider besseres Wissen und Gewissen" vor Gericht gestellt und verurteilt. Dr. Weber ist der Gründer Ärzte für Aufklärung und von Anfang an im Kreuzfeuer. 4 Razzien mußte der 79jährige und seine Frau über sich ergehen lassen.

Hilfsmöglichkeit:

Ärztehilfswerk Weißer Kranich



IBAN DE56 7645 0000 0232 1701 91



Betreff Schenkung für Dr.Walter Weber



Danke im Namen aller verfolgten Ärzte, die sich zu Corona-Zeiten schützend vor ihre Patienten gestellt haben."

Quelle: Dr. Andreas Sönnichsen