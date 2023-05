Hannover: Öffentlichkeitsfahndung: EC-Karten-Betrügerin ergaunert mehrere tausend Euro

Im Zeitraum vom 06.02.2023 bis 07.02.2023 hob eine bislang unbekannte weibliche Person mit einer geklauten Karte an zwei Automaten im hannoverschen Stadtgebiet, in Bad Nenndorf und Frankfurt am Main (Hessen) Geld ab, kaufte in mehreren Geschäften ein und verursachte dadurch einen Schaden im hohen vierstelligen Bereich.

Die Karte wurde zuvor einem 71-Jährigen aus Ronnenberg entwendet. Seit Donnerstag, dem 04.05.2023, fahndet die Polizei mit Bildern nach der Betrügerin. Wer kann Hinweise geben?



Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Ronnenberg entwendete die unbekannte Täterin die EC-Karte und die dazugehörige PIN am 06.02.2023 zwischen 13:50 Uhr und 15:05 Uhr in der Bröhnstraße im hannoverschen Stadtteil Ronnenberg.

Gegen 15:12 Uhr betrat die Beschuldigte eine Bankfiliale in der Langen Reihe in Ronnenberg und hob an einem Gelautomaten Bargeld ab. Gegen 15:29 Uhr, 17:02 Uhr und 17:41 Uhr kaufte sie mit der EC-Karte bei drei Discountern im hannoverschen Stadtgebiet ein. Einer dieser Supermärkte befindet sich im Allerweg im Stadtteil Linden-Mitte. In der Zwischenzeit wurde die Karte gegen 16:22 Uhr in einem Discounter im Stadtgebiet von Bad Nenndorf und um 16:31 Uhr in einem Copyshop an der Haupstraße ebenfalls in Bad Nenndorf verwendet. Am 07.02.2023 nutzte die Betrügerin die Karte im Bereich von Frankfurt am Main (Hessen). Gegen 00:05 Uhr dann auch an einem Fahrkartenautomaten im Frankfurter Stadtgebiet. Um 00:21 Uhr hob die unbekannte Frau Bargeld in einer Bankfiliale in der Frankfurter Straße im Ortsteil Kriftel ab. Gegen 09:53 Uhr bezahlte sie an der Pfaffenwiese im Frankfurter Stadtteil Zeilsheim an einem Zigarettenautomaten mit der gestohlenen Karte.

Die Gesuchte ist etwa 25 Jahre alt, 1,60 Meter groß und von kräftiger Statur. Bei den jeweiligen Taten war sie mit einer karierten Wolljacke, einem schwarzen Kopftuch, einer blauen Jeans und grünen Stiefeletten mit weißer Sohle bekleidet.

Gegen die unbekannte Beschuldigte wurden Ermittlungen wegen Computerbetruges und Diebstahls eingeleitet. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise auf die Identität der Frau geben können, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2717 zu melden.



Hier finden Sie weitere Informationen zum Thema EC-Kartenbetrug: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ec-und-kreditkartenbetrug/

Quelle: Polizeidirektion Hannover (ots)