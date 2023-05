Globale Impfzwänge und Dauer-Lockdowns verhindern? Uns bleiben zwölf Monate

In zwölf Monaten sind wir endgültig Sklaven der WHO. Denn im Mai 2024 wird ihre absolute Machtübernahme besiegelt. Ein Wettlauf gegen die Zeit hat begonnen, während die WHO bereits alle Weichen stellt. Für alle Gegner der globalen Diktatur, die uns blüht, bleibt nun noch ein Jahr, um das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen und die Verantwortlichen der Mitgliedsstaaten zum Einlenken zu bringen. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Ansonsten droht uns ein Szenario wie folgt: Die WHO könnte beliebig Notstände auf regionaler oder globaler Ebene ausrufen und das sogar präventiv! Also ohne einen tatsächlichen akuten Anlassfall und in allen Belangen aufgrund der Definition von „One Health“ und der sehr weitgefassten Definition von Gesundheit.

Alle Mitgliedsstaaten sind dann verpflichtet, den Anweisungen zu folgen (wie Impfungen oder Lockdowns), es werden unsere nationalen Rechte und Menschenrechte ausgehebelt und es wird unter dem Stichwort Infodemic die Informationsverbreitung kontrolliert und zensiert. Diejenigen, die die angeblich „falschen“ Informationen verbreiten, können zu Verbrechern oder Verrückten deklariert werden. Die globale Diktatur, das Ende unserer Freiheit." Quelle: AUF1