Kaum Protest gegen Castor-Transport - Bundespolizei zufrieden

Beim Transport von sieben Castor-Behältern quer durch Deutschland hat es am Donnerstag nur wenig Proteste gegeben. Die Bundespolizei hat die Rückführung von Abfällen aus der englischen Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield in das niederbayerische Zwischenlager Isar nach eigenen Angaben erfolgreich begleitet, wie die Beamten am Abend mitteilten.

Kleinere Versammlungen im Zusammenhang mit dem Transport, beispielsweise in Bremen und Göttingen, seien friedlich und störungsfrei verlaufen. "Insgesamt nahmen Versammlungsteilnehmer im niedrigen zweistelligem bis einstelligen Bereich bundesweit an Kundgebungen teil", hieß es von der Bundespolizei. Quelle: dts Nachrichtenagentur