Sprachenfest Schwerin: Teams aus Homburg und Alzenau siegen beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen 2018

Die Teams vom Christian-von-Mannlich-Gymnasium, Homburg (Saarland), und vom Spessart-Gymnasium, Alzenau (Bayern), teilen sich den Sieg beim 27. Sprachenfest des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen. Das teilte das bundesweite Talentförderzentrum Bildung & Begabung in Bonn mit. Im Team-Finale in Schwerin setzten sich die beiden Schülergruppen gegen eine starke Konkurrenz durch und überzeugten die Jury mit ihrem englisch- bzw. mehrsprachigen Theaterbeitrag.

Die sieben Schülerinnen und Schüler der Klasse 6 vom Christian-von-Mannlich-Gymnasium in Homburg siegten mit ihrem Theaterstück "Hair and Scissors". Das Stück in englischer Sprache handelt vom turbulenten Leben in einem Friseursalon. Unter dem Titel "Tatort Antike" präsentierten die zehn siegreichen Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-8 des Spessart-Gymnasiums in Alzenau ein Theaterstück in den Sprachen Latein, Englisch, Französisch und Spanisch. In diesem antiken Tatort sind die Ermittler Mercur und Amor auf Spurensuche nach der entführten Prosperina.

Insgesamt hatten sich mehr als 1300 Teams aus ganz Deutschland an dem Sprachenwettbewerb des bundesweiten Talentförderzentrums Bildung & Begabung beteiligt. Die besten 36 von ihnen qualifizierten sich für das Sprachenfest in Schwerin vom 7. bis 9. Juni. Vor einer Jury zeigten sie noch einmal die Theaterstücke und Videos, mit denen sie zuvor in der Landesrunde überzeugt hatten. Als Sprachen waren Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch und Latein vertreten. Einige Teams zeigten - wie eines der Siegerteams - mehrsprachige Beiträge.

Zweit- und Drittplazierte

Bei der Siegerehrung im Filmpalast Capitol in Schwerin wurden fünf Schülerteams mit je einem zweiten Preis ausgezeichnet: Mariengymnasium Werl, Gymnasium Grossburgwedel, Pascal-Gymnasium Münster, Gymnasium Alstertal, Hamburg, und Paul-Gerhardt-Gymnasium, Gräfenhainichen. Je einen dritten Preis erhielten acht Schülergruppen. Übergeben wurden die Preise von Birgit Hesse, Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Mecklenburg-Vorpommern. Preise gestiftet haben der Deutsche Altphilologenverband, der Gesamtverband Moderner Fremdsprachen, die Vereinigung der Französischlehrerinnen und -lehrer und der Deutsche Spanischlehrerverband. Die Schülerjury vergab einen Sonderpreis.

Bundeswettbewerb Fremdsprachen

Der Wettbewerb gehört zu den traditionsreichsten Schülerwettbewerben in Deutschland. Bereits seit 1979 fördert er junge Leute, die fremde Sprachen und Kulturen auf neue Art entdecken wollen. Beim Wettbewerb geht es nicht nur um Grammatik- und Vokabelwissen. Ebenso wichtig sind Offenheit, Kreativität und Lust am Argumentieren. Der Wettbewerb wird unterstützt vom Klett Verlag.

Die Bewerbung für die nächste Runde des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen startet im Juli. Wer dabei sein möchte, kann sich bis zum 6. Oktober 2018 anmelden. Zur Auswahl stehen die Kategorien SOLO (Klasse 8 bis 13) und TEAM (Klasse 6 bis 10). Weitere Informationen über den Bundeswettbewerb Fremdsprachen: www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de

Über Bildung & Begabung

Bildung & Begabung ist das Talentförderzentrum des Bundes und der Länder. Mit Wettbewerben und Akademien helfen wir Jugendlichen, ihre Stärken zu entdecken - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehen oder aus welcher Kultur sie stammen. Mit Informationen und Weiterbildungsangeboten unterstützen wir Lehrer, Schüler, Eltern und außerschulische Talentförderer. Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident. www.bildung-und-begabung.de

Quelle: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH (ots)