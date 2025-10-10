Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Segeljacht in Flammen! Skipper verletzt

Segeljacht in Flammen! Skipper verletzt

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 07:06 durch Sanjo Babić
Bild: H. Kowalewski / pixelio.de
Bild: H. Kowalewski / pixelio.de

BILD Schleswig-Holstein berichtet von einer brennenden Segeljacht vor Travemünde. Der Skipper wurde verletzt geborgen und medizinisch versorgt, die Jacht brannte weitgehend aus. Ermittler prüfen die Ursache, schreibt BILD.

Zeugen meldeten starke Rauchentwicklung, die Rettungskräfte waren mit Booten und Löschgerät im Einsatz. Der Verkehr im Revier wurde abgesichert, Treibgut und Restgefahr beobachtet. Eine Umweltgefährdung ließ sich zunächst nicht bestätigen.

Zur Brandursache laufen Befragungen und technische Untersuchungen. Skipper werden an die Sicherheitschecks vor Auslauf erinnert, insbesondere an Gas-, Elektro- und Motoranlagen. Versicherer raten, Wartungsnachweise an Bord zu führen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte watte in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige