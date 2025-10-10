Segeljacht in Flammen! Skipper verletzt

BILD Schleswig-Holstein berichtet von einer brennenden Segeljacht vor Travemünde. Der Skipper wurde verletzt geborgen und medizinisch versorgt, die Jacht brannte weitgehend aus. Ermittler prüfen die Ursache, schreibt BILD.

Zeugen meldeten starke Rauchentwicklung, die Rettungskräfte waren mit Booten und Löschgerät im Einsatz. Der Verkehr im Revier wurde abgesichert, Treibgut und Restgefahr beobachtet. Eine Umweltgefährdung ließ sich zunächst nicht bestätigen.

Zur Brandursache laufen Befragungen und technische Untersuchungen. Skipper werden an die Sicherheitschecks vor Auslauf erinnert, insbesondere an Gas-, Elektro- und Motoranlagen. Versicherer raten, Wartungsnachweise an Bord zu führen.

Quelle: ExtremNews



