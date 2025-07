Hohe Abgabenlast, durchschnittliche Zufriedenheit - besonders für Geringverdiener

Deutschland zählt zu den europäischen Spitzenreitern was Steuern und Sozialabgaben angeht, doch was bekommen die Bürger dafür? Eine aktuelle Studie von BuchhaltungsButler und DataPulse Research zeigt: Niedrig- und Durchschnittsverdiener in Deutschland sind im europäischen Vergleich besonders stark belastet, während die Lebenszufriedenheit pro Steuer-Euro lediglich Mittelmaß erreicht.

Steuerlast trifft die Falschen Die Analyse macht deutlich: Geringverdiener (Gehalt weniger als 50 % des Durchschnittseinkommens) in Deutschland behalten nur 59 % ihres Bruttogehalts, europaweit beinahe der geringste Anteil. Durchschnittsverdiener bekommen lediglich 52 % der Arbeitskosten netto ausgezahlt, der zweitschlechteste Wert in Europa nach Belgien. Besserverdiener (mit doppeltem Durchschnittseinkommen) sind dagegen im europäischen Vergleich nur moderat belastet und bewegen sich im steuerlichen Mittelfeld. Viele Steuern, wenig Glück Deutschland weist mit 47,9 % die zweithöchste Steuer- und Abgabenlast für durchschnittliche Alleinverdiener in Europa auf, direkt nach Belgien. Doch bei der Lebenszufriedenheit landet Deutschland mit einem Ladder-Score (World Happiness Report 2025) von 6,75 nur auf Platz 16 von 26 untersuchten Ländern. Die zentrale Erkenntnis: Deutsche Arbeitnehmer zahlen viel, spüren aber vergleichsweise wenig davon in ihrer Lebenszufriedenheit. Im Vergleich zu Ländern mit ähnlicher Steuerlast, etwa Finnland, Schweden oder Österreich, schneidet Deutschland schlechter ab. Fazit: Steuerpolitik zwischen Belastung und Vertrauen Die Ergebnisse zeigen deutlich: Wer in Deutschland wenig oder durchschnittlich verdient, wird im europäischen Vergleich besonders stark belastet - doch der Gegenwert in Lebenszufriedenheit bleibt überschaubar. Das gefährdet nicht nur ökonomische Gerechtigkeit, sondern auch das Vertrauen in das System. Prof. Dr. Thomas Druyen, Soziologe und Vermögensforscher, warnt: "Aus zukunftspsychologischer Sicht befördern Gefühle der Ungerechtigkeit, der einseitigen Privilegien und der Ausgrenzung fatale und negative Reaktionen und Spaltungspotenziale. [...] Wer in Vollzeit arbeitet, darf nicht das Gefühl haben, dass sich Leistung kaum oder nicht lohnt." Die Studie macht klar: Eine zukunftsfähige Steuerpolitik muss sich nicht nur an fiskalischen Zielen, sondern an Wirkung, Gerechtigkeit und gesellschaftlichem Zusammenhalt orientieren. Methodik der Studie Die Untersuchung basiert auf Daten des OECD Taxing Wages Reports 2025 und des World Happiness Report 2025. Der sogenannte Tax Wedge beschreibt die Steuer- und Abgabenlast auf Arbeit. Die Lebenszufriedenheit wird über den Ladder-Score (0-10 Skala) des World Happiness Reports gemessen. Die Studie verknüpft beide Kennzahlen zur Beurteilung der steuerlichen Effizienz in 29 europäischen Ländern. Quelle: BuchhaltungsButler GmbH (ots)