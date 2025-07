Stuttgart: Wohnmobil in Vollbrand

Eine starke Rauchentwicklung verursachte der Brand eines Wohnmobils am Freitagmittag gegen 12:40 Uhr in der Wagenburgstraße in Stuttgart-Ost.

Beim Eintreffen unserer Einsatzkräfte brannte das ältere Fahrzeug bereits in voller Ausdehnung. Mit einem Löschrohr konnte das Feuer gelöscht werden. Die entstandene Rauchsäule war weithin sichtbar. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, der Fahrer konnte sein Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Auf Grund der massiven Rauchentwicklung musste ein angrenzendes Gebäude auf einen möglichen Raucheintritt kontrolliert werden. Quelle: Feuerwehr Stuttgart (ots)