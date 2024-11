Landesbischof Meister: „Lesen ist eine der schönsten Formen der Weltwahrnehmung“

Am 15. November rückt der jährlich stattfindende Bundesweite Vorlesetag, eine Initiative von DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung das (Vor-)Lesen ins Rampenlicht. In diesem Jahr lautet das Motto „Vorlesen schafft Zukunft“.

Die rund 700 öffentlichen Büchereien im Raum der evangelischen Kirche engagieren sich ganzjährig mit einer Vielzahl von Veranstaltungen und Lesungen, um die Freude am Vorlesen zu fördern und die Lesekompetenz zu stärken. Viele dieser Büchereien werden sich wieder mit kreativen Aktionen am Vorlesetag beteiligen. Helena Schäuble, Leiterin der evangelischen Gemeindebücherei in Remagen, betont die Bedeutung des Vorlesens: „Vorlesen ist ein Schlüssel zu Bildung, Sprache und sozialer Integration. Es eröffnet neue Perspektiven und stärkt das Miteinander.“



Auch in diesem Jahr hat das Evangelische Literaturportal e. V. (Eliport), der Verband für Büchereiarbeit und Leseförderung in der EKD, zur Beteiligung am Vorleseevent aufgerufen. Landesbischof Ralf Meister (Landeskirche in Hannover), Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl (Landeskirche in Württemberg) und Präses Thorsten Latzel (Landeskirche im Rheinland), sowie Mitglieder des Rates der EKD werden mit märchenhaften, lustigen und spannenden Geschichten im Gepäck auf vielseitige Weise am Vorlesetag in Kitas, Büchereien und Gemeindegruppen teilnehmen.

Landesbischof Meister, der auch Vorsitzender des Ev. Literaturportals ist, freut sich auf den Tag: „Lesen ist eine der schönsten Formen der Weltwahrnehmung, ein Ausflug in neue Gedanken, an fremde Orte und in andere Zeiten. Kindern vorzulesen ist eine Form, diese Erlebnisse zu teilen und weiterzugeben, die mich immer wieder begeistert.“

Wer neugierig geworden ist und selbst vorlesen möchte: Fragen Sie in Ihrer Gemeinde, Kita oder Schule! Buchtipps und spielerische Anregungen zu zahlreichen Büchern finden Sie beim Evangelischen Literaturportal: https://www.eliport.de/fuer-buechereien/buch-kreativ/bundesweiter-vorlesetag und auf der Seite des Bundesweiten Vorlesetages: https://www.vorlesetag.de/

