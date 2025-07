Drei Tote bei Verkehrsunfall auf B189 in Brandenburg

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B189 in Brandenburg zwischen Perleberg und Weisen sind am Samstag drei Menschen ums Leben gekommen. Die Polizeiinspektion Prignitz teilte am Sonntag mit, dass es am Nachmittag gegen 16:15 Uhr zu einer Kollision von fünf Fahrzeugen kam, darunter zwei Lkw, ein Motorrad und zwei Pkw. Die Ursache ist noch unklar.

Die B189 musste vollständig gesperrt werden, da die Fahrbahn durch den Unfall massiv verunreinigt wurde. Die Dekra hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Neuruppin ein Unfallgutachten erstellt. Die fünf beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten aufwendig geborgen werden.



Die Polizei ermittelt weiter zu den genauen Umständen des Unfalls. Die Sperrung der Bundesstraße blieb am Sonntag vorerst bestehen, während die Aufräumarbeiten noch andauerten. Quelle: dts Nachrichtenagentur